В Баку обсудили отношения между Азербайджаном и Францией Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев встретился с дипломатическим советником президента Франции Бертраном Бухвальтером

Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев встретился с находящимся с визитом в Баку дипломатическим советником президента Франции по континентальной Европе Бертраном Бухвальтером.

Об этом Гаджиев сообщил в своем аккаунте в соцсети американской компании X.

«В духе телефонного разговора, состоявшегося в прошлом месяце между президентом Ильхамом Алиевым и президентом Эммануэлем Макроном, мы обсудили текущее состояние и перспективы двусторонних отношений между Азербайджаном и Францией»,-написал помощник президента.

По его словам, стороны также обменялись мнениями «по поводу событий в регионе и вопросов, представляющих взаимный интерес».