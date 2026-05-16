В Баку начал работу II Форум солидарности НПО стран ОТГ

В столице Азербайджана Баку проходит II Форум солидарности неправительственных организаций стран-членов Организации тюркских государств (ОТГ), организованный в рамках Бакинской недели градостроительства.

В форуме участвуют представители гражданского общества восьми стран — Азербайджана, Турции, Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Туркменистана, Венгрии и Северного Кипра.

Напомним, что первый Форум солидарности состоялся в ноябре 2025 года в Баку и Нахчыване. Тогда была создана Платформа НПО стран-членов ОТГ, руководство которой Азербайджан принял как действующий председатель организации.

В программе нынешнего форума также предусмотрено проведение первых форумов сотрудничества между НПО Азербайджана и организациями Кыргызстана, Туркменистана, а также Турецкой Республики Северного Кипра.