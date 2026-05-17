В Баку начал работу 13-й Всемирный форум городов (WUF13) Официальное открытие форума состоится завтра с участием президента Ильхама Алиева

В столице Азербайджана, городе Баку в воскресенье, 17 мая начал работу 13-й Всемирный форум городов (WUF13), организованный Программой ООН по населенным пунктам (UN-Habitat).

WUF13, который проходит на площадках, развернутых на Бакинском Олимпийском стадионе, организован совместными усилиями правительства Азербайджана и программы UN-Habitat.

Форум открылся церемонией поднятия флагов ООН и Азербайджана, которую провели исполнительный директор UN-Habitat Анаклаудия Россбах и председатель Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Азербайджана Анар Гулиев.

Для участия в форуме зарегистрировались более 40 тыс. человек из 182 стран. В нем принимают участие государственные чиновники, представители муниципалитетов, градостроители, академические деятели, представители частного сектора и неправительственных организаций. Предстоит обсудить вопросы устойчивой урбанизации, жилищного кризиса, климатической устойчивости и будущего городов.

WUF13 проводится под девизом «Приютить мир: безопасные и устойчивые города и сообщества». На нем будут рассмотрены пути решения глобальных жилищных проблем и политика инклюзивной урбанизации.

В рамках форума пройдут встречи министров, сессии высокого уровня, панельные дискуссии и выставки.

В выставочной зоне представлен также стенд Министерства окружающей среды, градостроительства и изменения климата Турции.

На стенде, который будет официально открыт завтра, посетителям расскажут о масштабном процессе восстановления, который Турция ведет после землетрясений 2023 года.

В ходе выставки будет представлена информация о проекте строительства 455 тыс. жилых домов, завершенном за три года в соответствии с принципами климатически устойчивого и устойчивого градостроительства. Также международные участники ознакомятся с опытом Турции в области управления стихийными бедствиями и устойчивого городского развития.

Официальное открытие форума состоится завтра с участием президента Ильхама Алиева. Форум продлится до 22 мая.

Всемирный форум городов

Всемирный форум городов (WUF) был учрежден ООН в 2001 году для обсуждения проблем быстрой урбанизации и ее воздействия на общества, города, страны, изменение климата и политические стратегии.

Впервые форум состоялся в 2002 году в столице Кении, городе Найроби и с тех пор проводится в разных городах мира.

Организуемый программой UN-Habitat форум считается одной из ведущих открытых и инклюзивных площадок высокого уровня для поиска решений проблем устойчивой урбанизации.