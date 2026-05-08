В Баку назвали провокацией демонстрацию искаженной карты Азербайджана в эфире российского телеканала

МИД Азербайджана выступило с заявлением в связи с демонстрацией карты т.н. «Нагорного Карабаха» в передаче «Время покажет»

Официальный Баку считает серьезной провокацией демонстрацию искаженной карты Азербайджана с упоминанием т.н. «Нагорного Карабаха» в эфире российского государственного телеканала.

Об этом заявил официальный представитель МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде в ответ на вопрос местных СМИ относительно провокации против Азербайджана на российском государственном телеканале «Первый канал».



«Демонстрация 6 мая на государственном канале Российской Федерации «Первый канал» в передаче «Время покажет» искаженной карты Азербайджанской Республики, содержащей надпись о несуществующем так называемом «Нагорном Карабахе», является серьезной провокацией и недопустимой политической манипуляцией»,- приводит заявление дипломата пресс-служба МИД Азербайджана в пятницу, 8 мая.

Суверенитет и территориальная целостность Азербайджанской Республики полностью восстановлены, и данная реальность признана международным сообществом, включая Российскую Федерацию, напомнил Гаджизаде.

«Тиражирование на российском государственном телевидении устаревших, ложных и поощряющих сепаратизм нарративов - несмотря на заявления российской стороны о том, что она уважает территориальную целостность и суверенитет Азербайджана и никогда не ставит их под сомнение - открыто противоречит духу азербайджано-российских отношений, взаимному уважению и добрососедским отношениям​​​​​​​»,- отметил официальный представитель МИД Азербайджана, подчеркнув недопустимость «безответственного и предвзятого подхода» государственных медиаресурсов.

Азербайджанская сторона ожидает от России официальных разъяснений по данному вопросу, а также принятия необходимых мер для недопущения подобных случаев в будущем, подчеркнул представитель ведомства.