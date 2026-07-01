В Баку изучают опыт НАТО в применении современных технологических решений

Abdulrahman Yusupov
01 Июля 2026•Обновить: 01 Июля 2026
В столице Азербайджана Баку проводится курс Мобильной тренинговой группой Командования Сухопутных войск НАТО. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства обороны Азербайджана.
Мероприятие , в котором принимают участие слушатели Курса военного управления Института военного управления Национального университета обороны Азербайджана, проводится в соответствии с Программой «Партнёрство во имя мира» между Министерством обороны Азербайджанской Республики и НАТО на 2026 год
Согласно сообщению, военнослужащим были представлены брифинги по темам «Планирование учений в НАТО», «Проведение учений в соответствии со стандартами НАТО, определение целей» и другим вопросам, после чего были организованы групповые и индивидуальные занятия.
Основной целью курса является повышение теоретических и практических знаний военнослужащих в соответствии с современными требованиями, обучение применению современных технологических решений, методов и средств, а также изучение стандартов и процедур НАТО в данной области.
Курс продлится до 2 июля.