В МИД Азербайджана выразили солидарность с миллионами беженцев и вынужденных переселенцев в мире

В Баку заявили о поддержке международных усилий по устранению коренных причин вынужденного перемещения В МИД Азербайджана выразили солидарность с миллионами беженцев и вынужденных переселенцев в мире

Азербайджан остается привержен поддержке международных усилий, направленных на устранение коренных причин вынужденного перемещения.

Об этом говорится в публикации, размещенной на странице МИД Азербайджана в социальной сети американской компании Х по случаю Всемирного дня беженцев 20 июня.

«Выражаем солидарность с миллионами беженцев и вынужденно перемещенных лиц по всему миру, которые продолжают сталкиваться с неимоверными трудностями, неопределенностью, утратой своих домов и средств к существованию»,- следует из текста.

В МИД подчеркнули, что для Азербайджана проблема вынужденного переселения имеет особое значение. «В результате агрессии и оккупации азербайджанских территорий свыше миллиона азербайджанцев стали беженцами и вынужденными переселенцами, пережив десятилетия изгнания и лишений. Права этих людей были грубо попраны, а их дома, общины и культурное наследие уничтожены»,- следует из публикации.

Сегодня, после восстановления территориальной целостности и суверенитета Азербайджана, страна реализует беспрецедентную программу восстановления и реконструкции на бывших оккупированных территориях, напомнили в ведомстве.

В рамках Программы «Великое возвращение» бывшие вынужденные переселенцы поэтапно, в условиях безопасности, достоинства и мира, возвращаются на родные земли, заново обустраивая жизнь и общины после долгих лет скитаний.

Азербайджан остается привержен поддержке международных усилий, направленных на устранение коренных причин вынужденного перемещения, содействие устойчивым решениям для беженцев и внутренне перемещенных лиц, а также соблюдению норм и принципов международного права, подчеркнули в МИД.

«В этот Всемирный день беженцев мы отдаем дань уважения стойкости и мужеству беженцев и внутренне перемещенных лиц во всем мире и вновь подтверждаем нашу приверженность тому, чтобы все, кто был вынужден покинуть свои дома, однажды смогли вернуться и жить в мире, достоинстве и благополучии»,-говорится в публикации.