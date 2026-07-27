«Международное сотрудничество в сфере медиа должно осуществляться на основе взаимного уважения и профессиональной независимости журналистов» - считает Агентство развития медиа

В Баку выразили недоумение в связи со списком «враждебных медиаорганизаций», составленном в Ирана «Международное сотрудничество в сфере медиа должно осуществляться на основе взаимного уважения и профессиональной независимости журналистов» - считает Агентство развития медиа

Агентство развития медиа Азербайджанской Республики распространило заявление относительно списка «враждебных медиаорганизаций» Ирана.



Об этом говорится в публикации

«Включение Министерством разведки Исламской Республики Иран некоторых зарубежных субъектов медиа, в том числе государственного телеканала Азербайджанской Республики AzTV, в список «вражеских медиаструктур» и угрозы привлечения к уголовной ответственности лиц, сотрудничающих с этими структурами, вызывают недоумение«, - говорится в заявлении Агентства.

Агентство напоминает, что Азербайджанская Республика, оставаясь верной защите профессиональной деятельности журналистов, также обеспечивает применение принципа взаимности. Так, согласно статье 11.4 Закона Азербайджанской Республики «О медиа», при введении другими государствами специальных ограничений на осуществление профессиональной деятельности журналистов, внесенных в Реестр медиа, такие же ограничения могут быть введены в Азербайджанской Республике и в отношении журналистов государства, применившего указанные ограничения.

«С учетом требований соответствующей статьи и принципа взаимности, деятельность на территории Азербайджанской Республики субъектов медиа, действующих против национальных интересов Азербайджанской Республики, ведущих пропаганду вопреки суверенитету, конституционному строю, территориальной целостности и национальной безопасности нашей страны - телеканала Səhər и новостного агентства Mehr, а также представителей этих субъектов считается незаконной», - отмечается в документе.



Агентство развития медиа призывает все медиасубъекты и журналистов, работающих в Азербайджанской Республике, воздерживаться от сотрудничества с вышеупомянутыми медиаструктурами и связанными с ними представителями, действующими против национальных интересов нашей страны.



«Международное сотрудничество в сфере медиа должно осуществляться исключительно на основе взаимного уважения и профессиональной независимости журналистов», - подчеркивает Агентство.

