В аэропортах на юге России сняты ограничения на полеты

Росавиация сняла ограничения на полеты в 13 аэропортах на юге страны. Об этом говорится в сообщении российского ведомства.

«Подведомственная Росавиации «Госкорпорация по ОрВД» готова к обслуживанию рейсов в аэропортах Астрахань, Владикавказ, Волгоград, Геленджик, Грозный, Краснодар, Махачкала, Магас, Минеральные Воды, Нальчик, Сочи, Ставрополь и Элиста», - следует из сообщения.

В Росавиации отметили, что ранее выпущенный НОТАМ о «невозможности полетов на юг России отменен».

При этом «на фактическое выполнение рейсов могут оказать влияние временные ограничения на использование воздушного пространства», указали в ведомстве.

«На юге России они действуют в аэропортах Владикавказ (Беслан), Геленджик, Грозный, Краснодар (Пашковский) и Сочи», — сообщили в Росавиации.

Между тем в Минтрансе РФ заявили о частичном возобновлении выполнения рейсов из/в аэропорты Юга России.

«Минтранс и Росавиация совместно с авиакомпаниями формируют график выполнения полетов: до конца суток в аэропорты Юга страны планируется выполнить порядка 200 рейсов как из Москвы, так и из регионов», - говорится в сообщении.

Ранее Росавиация выпустила НОТАМ о приостановке полетов в южные аэропорты России до 12 мая.

Утром, 8 мая в связи с попаданием БПЛА в здание филиала «Аэронавигации Юга России» в Ростове-на-Дону, управляющего воздушным движением, была приостановлена работа 13 аэропортов: Астрахани, Владикавказа, Волгограда, Геленджика, Грозного, Краснодара, Махачкалы, Магаса, Минеральных Вод, Нальчика, Сочи, Ставрополя, Элисты.