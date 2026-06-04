В Ашхабаде обсудили развитие сотрудничества Турции и Туркменистана

Вице-президент Турции Джевдет Йылмаз, находящийся в Ашхабаде для участия в 9-м заседании Межправительственной туркмено-турецкой комиссии по экономическому сотрудничеству, был принят президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым. Об этом этом Йылмаз сообщил в соцсети на турецкой платформе NSosyal.

Фото : Yasin Baturhan Ergin/AA

«На нашей встрече с г-ном Бердымухамедовым мы всесторонне обсудили глубоко укоренившиеся братские связи между Турцией и Туркменистаном, а также области сотрудничества, которые определят наше общее будущее. Мы продемонстрировали твердую волю к дальнейшему развитию взаимовыгодного партнерства во многих областях — от энергетики и транспорта до торговли, образования, науки, технологий и культурного взаимодействия. Верим, что каждый шаг, направленный на укрепление единства и солидарности тюркского мира, внесет значимый вклад в мир и процветание нашего региона», — написал Йылмаз.

Фото : Yasin Baturhan Ergin/AA

Вице- президент подчеркнул, что в условиях растущей глобальной неопределенности дальнейшее развитие турецко-туркменских отношений на основе стратегического видения и общих исторических и культурных ценностей приобретает особое значение.

«Благодаря нашей работе, основанной на взаимном доверии, единстве и солидарности, мы и впредь будем поддерживать стабильность в нашем регионе и вместе достигать наших общих целей развития», — заключил он.

Вице-президент Турции также поблагодарил президента Туркменистана за теплый прием и гостеприимство.