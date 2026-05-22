В Ашхабаде обсудили развитие сотрудничества РФ и Туркменистана Состоялась встреча премьер-министра РФ Михаила Мишустина с президентом, председателем кабинета министров Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым

В Ашхабаде состоялась встреча премьер-министра РФ Михаила Мишустина с президентом, председателем кабинета министров Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым. Об этом сообщает пресс-служба российского правительства.

В ходе беседы Мишустин поблагодарил Бердымухамедова и всех туркменских коллег за теплый радушный прием в Ашхабаде российской делегации, которая участвует в заседании Совета глав правительств СНГ.

Глава правительства РФ отметил, что страны эффективно сотрудничают в таких сферах, как промышленность, энергетика, логистика.

По его словам, перспективным направлением является транспортный коридор «Север – Юг». Этот маршрут помогает обеим странам открывать новые рынки в Китае, Индии, странах Персидского залива, Азиатско-Тихоокеанского региона и Африки, - сказал он.

РФ искренне заинтересована в укреплении дружбы, добрососедства и стратегического партнерства с Туркменистаном, на правительственном уровне идет активная работа с туркменскими коллегами в целях наращивания многопланового сотрудничества, - указал он.

Кроме того, глава кабмина передал сердечные слова приветствия и наилучшие пожелания от президента РФ Владимира Путина.

«Надеюсь, что наш визит станет еще одним импульсом для развития наших отношений – не только торгово-экономических, но и культурных, которые связывают наши дружественные народы», – подытожил Мишустин.