В Ашхабаде обсудили перспективы туркмено-грузинского экономического сотрудничества Состоялось пятое заседание Межправительственной туркмено-грузинской комиссии по экономическому сотрудничеству

Как сообщили в МИД Туркменистана, седьмого мая состоялось пятое заседание Межправительственной туркмено-грузинской комиссии по экономическому сотрудничеству.

Туркменскую сторону возглавил министр торговли и внешнеэкономических связей Туркменистана Назар Агаханов, а грузинскую – министр экономики и устойчивого развития Грузии Мариам Квривишвили.

В работе заседания приняли участие руководители отраслевых министерств и ведомств двух стран. В ходе заседания стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития двустороннего взаимодействия в торгово-экономической сфере и подтвердили обоюдную приверженность дальнейшему углублению партнерства по широкому спектру направлений.

Особое внимание было уделено вопросам интенсификации торгово-экономических связей, где приоритетными векторами определены транспорт, энергетика, а также нефтегазовый сектор.

Также обсуждались такие направления, как наращивание объемов взаимного товарооборота, стимулирование инвестиционной активности и создание благоприятных условий для взаимодействия деловых кругов двух стран.

Стратегическое значение в ходе дискуссий заняла транспортно-логистическая сфера, в частности, развитие международных коридоров «Каспийское море – Черное море» и «Лазуритовый коридор», а также эффективное использование транзитного потенциала портовой инфраструктуры.

Наряду с экономическим блоком, участники подчеркнули важность расширения гуманитарного диалога через укрепление контактов в области науки, образования, туризма и культуры.

По завершении работы комиссии сопредседателями был подписан итоговый Протокол, закрепивший достигнутые договоренности и определивший конкретные шаги по реализации перспективных совместных проектов на благо народов Туркменистана и Грузии.

В рамках визита грузинской делегации в Ашхабад состоялись также встречи между руководителями профильных министерств и ведомств Туркменистана и Грузии.