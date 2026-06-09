В Ашхабаде обсудили вопросы глобальной ядерной безопасности Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов принял Исполнительного секретаря Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний Роберта Флойда

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов и исполнительный секретарь Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) Роберт Флойд обсудили вопросы глобальной ядерной безопасности. Об этом сообщает Международный информационный центр (МИЦ) Туркменистана.

Согласно сообщению, президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов принял Исполнительного секретаря Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний Роберта Флойда.

В ходе встречи руководитель международной структуры дал высокую оценку внешнеполитической стратегии Ашхабада, базирующейся на статусе постоянного нейтралитета, указав на то, что возглавляемая им организация придает приоритетное значение партнерству с Туркменистаном как с надежным и последовательным сторонником всеобщего мира.

Между тем президент Туркменистана напомнил, что в нынешнем году исполняется тридцать лет со дня принятия Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.

Сердар Бердымухамедов поздравил Роберта Флойда со знаменательной датой и пожелал ему успешной работы в рамках визита, центральным событием которого станет региональная конференция высокого уровня в туркменской столице.

По словам главы государства, Туркменистан, твердо придерживаясь трижды признанного международным сообществом статуса постоянного нейтралитета, последовательно реализует внешнеполитический курс, нацеленный на обеспечение глобальной и региональной безопасности и устойчивого развития.

В завершение беседы стороны констатировали конструктивный характер многолетнего взаимодействия.



Президент подтвердил, что республика, как участник ключевых международных соглашений в области нераспространения ядерного оружия и создатель безъядерной зоны в Центральной Азии, неукоснительно выполняет все взятые на себя обязательства.

Сердар Бердымухамедов выразил уверенность, что итоги визита Роберта Флойда придадут новый импульс совместной работе.