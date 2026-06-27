Эпицентр землетрясения находился в 43 километрах к югу от района Джурм на северо-западе страны

В Афганистане произошло землетрясение магнитудой 6,1 Эпицентр землетрясения находился в 43 километрах к югу от района Джурм на северо-западе страны

На северо-востоке Афганистана произошло землетрясение магнитудой 6,1.

Геологическая служба США (USGS) сообщила, что эпицентр землетрясения находился в 43 километрах к югу от района Джурм на северо-западе страны.

Согласно этой информации, землетрясение магнитудой 6,1 произошло на глубине 208,3 километра.

Отголоски оказались настолько мощными, что докатились до стран Центральной Азии. Жители Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана ощутили сильные толчки.

О жертвах или материальном ущербе в результате землетрясения пока не сообщается.