В Афганистане произошло землетрясение магнитудой 6,1

Dildar Baykan Atalay, Nariman Mehdiyev
27 Июня 2026•Обновить: 27 Июня 2026
На северо-востоке Афганистана произошло землетрясение магнитудой 6,1.
Геологическая служба США (USGS) сообщила, что эпицентр землетрясения находился в 43 километрах к югу от района Джурм на северо-западе страны.
Согласно этой информации, землетрясение магнитудой 6,1 произошло на глубине 208,3 километра.
Отголоски оказались настолько мощными, что докатились до стран Центральной Азии. Жители Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана ощутили сильные толчки.
О жертвах или материальном ущербе в результате землетрясения пока не сообщается.