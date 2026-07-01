Информации о жертвах или разрушениях пока не поступало

В Афганистане произошло землетрясение магнитудой 5,5 Информации о жертвах или разрушениях пока не поступало

На северо-востоке Афганистана произошло землетрясение магнитудой 5,5.

По данным Геологической службы США (USGS), эпицентр подземных толчков находился в 50 км. к юго-западу от района Джурм провинции Бадахшан.

Согласно сообщению, землетрясение магнитудой 5,5 произошло на глубине 216,7 км.

Информации о жертвах или разрушениях пока не поступало.

В провинции Бадахшан, расположенной в районе гор Гиндукуш на северо-востоке Афганистана, землетрясения происходят довольно часто.