Участниками состязаний, которые пройдут с 29 июля по 9 августа , станут более 800 спортсменов из 34 стран

В Астане стартуют «Игры будущего – 2026» Участниками состязаний, которые пройдут с 29 июля по 9 августа , станут более 800 спортсменов из 34 стран

Астана с 29 июля по 9 августа впервые примет международный турнир, объединяющий киберспорт, традиционные виды спорта и современные технологии.

Как сообщает пресс-служба казахстанского лидера, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступит на церемонии открытия международного мультиспортивного турнира «Игры будущего – 2026».

Отмечается, что участниками состязаний станут более 800 спортсменов из 34 стран.

«В церемонии открытия примут участие Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, Президент Кыргызстана Садыр Жапаров, Президент Таджикистана Эмомали Рахмон», - говорится в сообщении.

Между тем организаторы турнира сообщили, на четырех спортивных объектах казахстанской столицы пройдут соревнования по восьми дисциплинам.

Организатором турнира выступает АО «Казспортинвест» при поддержке Министерства туризма и спорта Республики Казахстан и акимата города Астаны.

Ранее вице-министр культуры и спорта РК Серик Жарасбаев заявил, что проведение турнира позволит расширить опыт Казахстана в организации международных соревнований высокого уровня, придаст дополнительный импульс развитию фиджитал-спорта и киберспорта в стране и откроет новые возможности для вовлечения молодежи в спорт.

Особенностью «Игр Будущего 2026» (GOTF 2026) powered by Samruk-Kazyna станет клубный формат соревнований. В отличие от традиционных международных турниров, здесь не предусмотрено участие национальных сборных: спортсмены различных национальностей могут выступать в составе одного клуба. В фиджитал-дисциплинах команды сначала встретятся на виртуальной арене, а затем продолжат соревнование на футбольном поле, баскетбольном паркете или татами.

В турнире примут участие ведущие международные клубы и команды по всем восьми дисциплинам, включая Team Spirit, T1, Team Falcons, Xtreme Gaming, Vici Gaming, Boca Juniors, Valencia Basket, LGD.Pinghu, Twisted Minds, Bigetron by Vitality и других известных участников мировой спортивной и киберспортивной сцены.

Наряду с международными лидерами во всех восьми дисциплинах выступят представители Казахстана. Страну на турнире представят 11 команд и участников. В Phygital Football UFL presented by Samruk-Kazyna сыграют ACF x Allur и UEL Team, в Phygital Basketball presented by Halyk Fund – PBC Astana и GTB KZ, а в Phygital Fighting presented by Kazzinc – Future Nomads.

Соревнования развернутся сразу на четырех спортивных объектах столицы. Легкоатлетический спортивный комплекс Qazaqstan примет Phygital Football UFL Presented by Samruk-Kazyna, Phygital Basketball Presented by Halyk Fund и Phygital Fighting Presented by Kazzinc.

Общий призовой фонд Игр Будущего 2026 (GOTF 2026) powered by Samruk-Kazyna, сформированный за счет спонсорских средств, составит 4,65 миллиона долларов. Наиболее крупные выплаты предусмотрены в MOBA PC Dota 2 Presented by Bank CenterCredit и Battle Royale – PUBG: BATTLEGROUNDS Presented by Alatau City Bank – по одному миллиону долларов в каждой дисциплине.

Участники MOBA Mobile MLBB Presented by FREEDOM разыграют 900 тысяч долларов, Phygital Football UFL Presented by Samruk-Kazyna – 625 тысяч долларов, Phygital Fighting Presented by Kazzinc – 500 тысяч долларов.

Призовой фонд Phygital Basketball Presented by Halyk Fund составит 400 тысяч долларов, Phygital Shooter CS 2 Presented by Yandex GO – 150 тысяч долларов, Phygital Dancing Presented by Solidcore Resources – 75 тысяч долларов.

Официальный старт турниру даст церемония открытия, которая объединит спортивную и технологическую составляющие «Игр будущего – 2026» (GOTF 2026) powered by Samruk-Kazyna. В программу войдут AI-графика, LED-инсталляции, лазерные и световые эффекты, а также роботизированные элементы.

Церемония открытия состоится 29 июля в 17:00 по времени Казахстана.

Посетить соревнования можно будет по билетам, которые реализуются через официального оператора Freedom Ticketon, мобильное приложение Freedom SuperApp и интеграционные виджеты на сайте турнира.

Организацию соревнований на всех площадках будут обеспечивать 800 волонтеров.

На всех спортивных объектах турнира в круглосуточном режиме будет обеспечиваться охрана правопорядка и общественной безопасности силами правоохранительных органов и специальных служб.

Проведение «Игр будущего – 2026» (GOTF 2026) powered by Samruk-Kazyna осуществляется при поддержке АО «Самрук-Қазына» и Фонда поддержки спорта SportQory.