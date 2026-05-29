В Астане проходит заседание Высшего Евразийского экономического совета Встреча проходит в узком составе

На заседании ВЕЭС в узком составе присутствуют президент России Владимир Путин, президент Беларуси Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Кыргызстана Садыр Жапаров, вице-премьер Армении Мгер Григорян, председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Бакытжан Сагинтаев.

По данным Кремля, с российской стороны в заседании также участвуют заместитель председателя правительства, член Совета Евразийской экономической комиссии Алексей Оверчук и помощник президента Юрий Ушаков.