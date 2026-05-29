В Астане проходит заседание ВЕЭС в расширенном составе По итогам встречи планируется подписание ряда документов

В Астане 29 мая проходит заседание Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе.

В мероприятии принимают участие президент Кыргызстана Садыр Жапаров, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент России Владимир Путин, президент Беларуси Александр Лукашенко, а также вице-премьер Армении Мгер Григорян.

К встрече также присоединились представители государств-наблюдателей — президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, вице-президент Кубы Сальвадор Меса и министр промышленности, рудников и торговли Ирана Сейед Атабак.

Перед началом заседания участники сделали совместное фото, после чего перешли в зал переговоров.

По итогам встречи планируется подписание ряда документов.