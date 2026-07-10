В Армению через Азербайджан отправлен пропан Продолжаются транзитные перевозки из России в Армению через территорию Азербайджана

БАКУ (АА) - Осуществлена очередная поставка из России в Армению транзитом через Азербайджан.

Как сообщают азербайджанские госСМИ, пропан весом 470 тонн в составе 14 вагонов и удобрения весом 339 тонн в составе 5 вагонов сегодня были отправлены со станции Баладжары в направлении Беюк-Кясик.

Отмечается, что к настоящему времени из России в Армению транзитом через Азербайджан было отправлено свыше 36 тыс. тонн зерна, около 8 тыс. тонн удобрений, 1136 тонн пропана, 133 тонны алюминия и 414 тонн антрацита. В то же время, на сегодняшний день из Азербайджана в Армению было экспортировано более 14 тыс. тонн дизельного топлива, около 5 тыс. тонн бензина марок АИ-92 и АИ-95.