В Армению через Азербайджан отправили очередную партию российского зерна

Abdulrahman Yusupov, Ekip
15 Май 2026•Обновить: 15 Май 2026
Очередная партия российского зерна отправлена в Армению транзитом через территорию Азербайджана.
Как сообщают азербайджанские госСМИ, сегодня со станции Баладжары в направлении Бёюк Кесик отправлено 14 вагонов с зерном общим весом 977 тонн.
Отмечается, что до настоящего времени в рамках транзитных перевозок из России в Армению через Азербайджан уже поставлено более 27 тысяч тонн зерна, свыше 4 тысяч тонн удобрений, 133 тонны алюминия и 68 тонн гречневой крупы.
Наряду с транзитом продолжается экспорт нефтепродуктов из Азербайджана в Армению. К настоящему времени из Азербайджана в Армению экспортировано более 10 тысяч тонн дизельного топлива, 979 тонн бензина марки АИ-92 и 2955 тонн бензина марки АИ-95.