В учениях примут участие военнослужащие миротворческой бригады ВС Армении, сухопутных войск США, а также Национальной гвардии штата Канзас, ВС Франции и Греции

В Армении с 17 по 25 июня пройдут ежегодные военные учения Eagle Partner-2026 В учениях примут участие военнослужащие миротворческой бригады ВС Армении, сухопутных войск США, а также Национальной гвардии штата Канзас, ВС Франции и Греции

В Армении с 17 по 25 июня пройдут ежегодные военные учения Eagle Partner-2026.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минобороны Армении.

Согласно этой информации, в учениях, которые впервые проводятся в четырехстороннем формате, примут участие военнослужащие миротворческой бригады Вооруженных сил Армении (250 участников), сухопутных войск США в Европе и Африке, а также Национальной гвардии штата Канзас (58 участников), ВС Франции (24 участника) и Греции (11 участников).

В ходе учений будут проведены мероприятия по подготовке и выполнению миротворческих задач с целью повышения уровня взаимодействия подразделений, участвующих в международных миссиях, и обмена передовым военным опытом, говорится в сообщении.

Учения Eagle Partner между Арменией и США впервые были проведены в Армении в сентябре 2023 года. В последний раз они проводились в августе 2025 года.