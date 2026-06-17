В маневрах принимают участие контингенты Армении, Греции, США и Франции

В Армении стартовали учения Eagle Partner 2026 В маневрах принимают участие контингенты Армении, Греции, США и Франции

В Армении дан официальный старт военным учениям Eagle Partner 2026 с участием контингентов Армении, Греции, США и Франции. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Армении.

Согласно информации, маневры продлятся до 25 июня.

В ведомстве отметили, что в учениях принимают участие военнослужащие миротворческой бригады Вооруженных сил Армении, Сухопутных войск США в Европе и Африке, Национальной гвардии штата Канзас, вооруженных сил Франции и Греции.

«Основные цели учений: повышение уровня оперативной совместимости подразделений, участвующих в международных миротворческих миссиях в рамках миротворческих операций; обмен передовым опытом в области управления и тактической коммуникации; укрепление боеготовности миротворческого подразделения Республики Армения»,-говорится в сообщении.