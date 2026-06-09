ЦИК выступила с заявлением о повторном подсчете голосов на избирательных участках, относящихся к 20 окружным избирательным комиссиям

В Армении на 86 избирательных участках будет проведен повторный подсчет голосов ЦИК выступила с заявлением о повторном подсчете голосов на избирательных участках, относящихся к 20 окружным избирательным комиссиям

Центральная избирательная комиссия Армении проведет пересчет голосов на 86 избирательных участках, входящих в состав 20 окружных избирательных комиссий (ОИК), передает армянское госагентство "Арменпресс".

В сообщении ЦИК говорится, что по ходатайству политических сил, участвовавших в выборах 7 июня, и по их собственной инициативе будут пересчитаны результаты 20 ОИК.



Отмечается, что пересчет голосов проводится в офисе ЦИК.

Парламентские выборы в Армении состоялись в воскресенье, 7 июня. После завершения подсчета голосов на парламентских выборах в Армении было объявлено, что партия премьер-министра Никола Пашиняна "Гражданский договор" получила 61 из 105 мест в парламенте, обеспечив себе парламентское большинство.

В парламент проходят также блок "Сильная Армения" и блок "Армения".

По предварительным данным, партия «Процветающая Армения» также очень близка к порогу в 4%, необходимому для прохождения в парламент, с результатом 3,996%.