В Армении на 86 избирательных участках будет проведен повторный подсчет голосов

Elmira Ekberova
09 Июня 2026•Обновить: 09 Июня 2026
Центральная избирательная комиссия Армении проведет пересчет голосов на 86 избирательных участках, входящих в состав 20 окружных избирательных комиссий (ОИК), передает армянское госагентство "Арменпресс".
В сообщении ЦИК говорится, что по ходатайству политических сил, участвовавших в выборах 7 июня, и по их собственной инициативе будут пересчитаны результаты 20 ОИК.
Отмечается, что пересчет голосов проводится в офисе ЦИК.
Парламентские выборы в Армении состоялись в воскресенье, 7 июня. После завершения подсчета голосов на парламентских выборах в Армении было объявлено, что партия премьер-министра Никола Пашиняна "Гражданский договор" получила 61 из 105 мест в парламенте, обеспечив себе парламентское большинство.
В парламент проходят также блок "Сильная Армения" и блок "Армения".
По предварительным данным, партия «Процветающая Армения» также очень близка к порогу в 4%, необходимому для прохождения в парламент, с результатом 3,996%.