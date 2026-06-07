Граждане страны выбирают членов парламента, который будет работать в течение следующих пяти лет

В Армении началось голосование на парламентских выборах Граждане страны выбирают членов парламента, который будет работать в течение следующих пяти лет

В Армении началось голосование на выборах в парламент, который будет работать в течение следующих пяти лет.

В стране с населением около 3 миллионов человек избиратели голосуют за новый состав парламента.

Избирательные участки открылись в 08:00 по местному времени и будут работать до 20:00.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян после голосования заявил журналистам, что не видит какой-либо напряженности в отношениях с Россией.

По его словам, «некоторые политические силы» в стране пытаются создать напряженность в армяно-российских отношениях, однако эти попытки не приносят результатов, поскольку у него сложились «очень близкие отношения» с президентом России Владимиром Путиным.

Один из соперников Пашиняна, лидер партии «Сильная Армения» бизнесмен Самвел Карапетян, также принял участие в голосовании. На избирательный участок он был доставлен сотрудниками правоохранительных органов, поскольку находится под домашним арестом.

Отвечая на вопросы журналистов, Карапетян отверг утверждения о поддержке со стороны Кремля.

«Я считаю, что у России есть собственные интересы в Армении, и она последовательно проводит свою политику. Это не связано ни с Пашиняном, ни со мной, ни с какой-либо другой политической силой», — сказал он.

Лидер блока «Армения», бывший президент Роберт Кочарян, после голосования заявил, что ожидает от выборов «важных перемен, которые остановят продолжающийся принципиальный регресс и дальнейшую утрату суверенитета».

Свой голос также отдал Нарек Карапетян — племянник Самвела Карапетяна, занимающий одно из ведущих мест в избирательном списке вместо своего дяди.

Первые очередные парламентские выборы с 2017 года

Нынешние выборы стали первыми очередными парламентскими выборами в Армении с 2017 года после досрочных выборов 2018 и 2021 годов.

По данным Центральной избирательной комиссии, в стране зарегистрированы 2 млн 485 тыс. 232 избирателя.

По всей стране открыто 2 005 избирательных участков. За места в парламенте, который насчитывает не менее 101 депутата, борются 18 различных партийных списков.

Выборы проходят по системе пропорционального представительства с закрытыми партийными списками, когда избиратели голосуют за список кандидатов, представленный партией.

Избирательный барьер для партий составляет 4%. Для партийных блоков он повышается до 10%, поэтому большинство политических сил предпочли участвовать в выборах самостоятельно.

Согласно избирательному законодательству Армении, для обеспечения стабильного управления партия, занявшая первое место на выборах, может получить дополнительные мандаты, если ее доля мест в парламенте окажется ниже 52%, чтобы довести представительство до этого уровня.