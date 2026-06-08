В Армении завершился подсчет голосов на выборах в парламент По предварительным данным, партия “Гражданский договор”, возглавляемый премьер-министром республики Николом Пашиняном набрала 49,81% голосов

В Армении завершился подсчет голосов на выборах в Национальное собрание.



Центральная избирательная комиссия опубликовала предварительные результаты голосования.

На данный момент подведены итоги голосования на 2005 избирательных участках, число участников голосования составляет 1 млн 476 916 человек.

По предварительным данным, партия “Гражданский договор”, возглавляемая премьер-министром республики Николом Пашиняном, набрала 49,81% голосов. На втором месте находится Блок “Сильная Армения” бизнесмена Самвела Карапетяна с результатом 23,29%, на третьем — блок «Армения» под руководством бывшего президента Роберта Кочаряна, набравший 9,94%.

По данным армянских СМИ, с таким соотношением голосов в парламент проходят 4 политические силы: партия “Гражданский договор”, блок “Сильная Армения”, блок “Армения” и партия “Процветающая Армения”, набравшая 4% голосов избирателей.