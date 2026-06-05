В Армении выдан ордер на задержание экс-министров по обвинению в коррупции и отмывании денег Среди фигурантов расследования — бывшие министры образования, финансов и обороны.

В рамках расследования по делу о коррупции и отмывании денег в Армении выданы ордера на задержание ряда бывших высокопоставленных должностных лиц, включая бывших министров образования и финансов.

Как сообщает государственное информационное агентство Армении Арменпресс, бывший министр образования и науки Армен Ашотян, бывший министр финансов Гагик Хачатрян и бывший министр обороны Виген Саркисян, а также ряд других бывших высокопоставленных чиновников обвиняются в злоупотреблении служебным положением в период с 2009 по 2016 год.

Следователи утверждают, что объект недвижимости площадью 451,1 квадратного метра, принадлежавший Государственному университету имени Брюсова, был выведен из государственной собственности и после фиктивной сделки купли-продажи зарегистрирован на имя Артема Хачатряна — сына бывшего министра финансов Гагика Хачатряна.

Сообщается также, что ордера на задержание выданы бывшему ректору Государственного университета имени Брюсова Гаяне Гаспарян и бывшему проректору Артуру Авагяну.

Напоминается, что в указанный период Виген Саркисян занимал должность председателя совета управляющих университета, Армен Ашотян был министром образования и науки, а Гагик Хачатрян — министром финансов и председателем Комитета государственных доходов.