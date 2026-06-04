Отныне античный город в турецком Измире можно будет посещать также с заката до полуночи

В античном городе Эфес запустили ночной режим посещения музеев Отныне античный город в турецком Измире можно будет посещать также с заката до полуночи

Античный город Эфес, входящий в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, вновь открыл свои двери для ночного посещения туристов.

В рамках программы «Ночной музей» древний город теперь освещен специальными художественными световыми решениями. Эфес, расположенный в районе Сельчук провинции Измир, начал принимать гостей в темное время суток с архитектурно-художественной подсветкой.

По программе Министерства культуры и туризма, античный город будет работать для посетителей с 19:00 до 22:00. Покинуть территорию гостей попросят к 23:00.

Программа запущена для того, чтобы туристы могли осматривать Эфес в более прохладные часы. Ключевые объекты — Библиотека Цельса, Агора, улица Куретов, храм Домициана, античный театр и Дома на склоне — подсвечиваются специальными световыми установками.

Кроме того, в этом сезоне продолжится барковизуальное шоу на фасаде Библиотеки Цельса, которое началось в прошлом году. Практика вечерних посещений античного города продлится до 1 октября.

В первый же день работы «Ночного музея» множество людей специально дожидались момента включения подсветки, чтобы сфотографироваться.

Рассчитываем принять более 300 тыс. посетителей ночного музея

Директор Эфесского музея Мурат Калеагасыоглу рассказал «Анадолу», что планируется превзойти прошлогодние показатели посещаемости.

По его словам, «Ночной музей» в Эфесе будет работать по средам, четвергам, пятницам и субботам, и эта программа продлится до 1 октября.

Калеагасыоглу отметил, что в прошлом сезоне программа вызвала огромный интерес. «В этом году мы ждем такого же ажиотажа. Поскольку днем очень жарко, наши гости гораздо счастливее гулять по Эфесу именно ночью, и им очень нравится волшебная световая атмосфера. Они получают совершенно новые впечатления. В июне у нас пройдет фестиваль оперы и балета. Он начнется 27 июня, а последнее представление состоится примерно 15 июля. В дни проведения этих мероприятий на территории городища мы будем закрывать «Ночной музей». А в остальные дни программа будет работать как обычно»,- отметил он.

По его словам, в прошлом году общее число посетителей Эфеса превысило 2,5 млн человек. «В этом году мы планируем приблизиться к 3 миллионам. Что касается именно ночных посетителей, то мы ожидаем более 300 тысяч человек», - добавил директор музейного комплекса.

Мелик Чифтчи, пришедший на вечернюю экскурсию, рассказал, что приехал на отдых из-за границы. «Увидел это место в интернете. Ночная атмосфера здесь потрясающая, она мне очень понравилась. Это великолепное место, которое обязательно стоит увидеть»,- отметил турист.

Гюльшах Четин отметила, что это второе посещение музея, однако ночью атмосфера завораживающая. «Разница огромная — я словно попала в совершенно другое место. Такую практику ночного посещения музея обязательно нужно продолжать»,- добавила она.