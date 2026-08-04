По предварительным данным, военнослужащий сначала открыл огонь по сослуживцам, а затем в селе Хмельницком

В аннексированном Крыму военнослужащий убил четырех и ранил еще четырех человек По предварительным данным, военнослужащий сначала открыл огонь по сослуживцам, а затем в селе Хмельницком

Военнослужащий в селе Хмельницкое в Балаклавском районе Севастополя в аннексированном Крыму убил четырех человек, ранил еще четверых, сообщил во вторник, 4 августа т.к. губернатор региона Михаил Развожаев в соцсети.

«По предварительным данным, военнослужащий открыл огонь по сослуживцам. В результате один человек погиб, один получил ранение. После этого в селе Хмельницком нападавший ранил еще троих человек и убил троих мирных жителей: двоих мужчин 71 года и 59 лет и женщину 64 лет», - следует из публикации.

Развожаев выразил соболезнования родным и близким погибших и пожелал скорейшего выздоровления раненым.

«Всем пострадавшим сейчас оказывается экстренная медицинская помощь, врачи делают все возможное для их спасения», - отметил он.

Нападавший, по словам т.к. губернатора задержан, на месте происшествия сейчас работают оперативные службы, следователи и криминалисты.

«Устанавливаются все обстоятельства и причины случившегося. Прошу всех сохранять спокойствие и доверять только официальной информации. Не распространяйте непроверенные слухи», - добавил он.