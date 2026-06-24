В Анкаре усиливают меры безопасности в преддверии саммита НАТО

В Анкаре в рамках подготовки к саммиту НАТО, который состоится 7-8 июля, продолжается реализация масштабных мер безопасности.

Столичная полиция реализует специальный план «Операция Бирюза» (Operasyon Turkuaz), предусматривающий усиленный контроль.

Как сообщили в Управлении полиции Анкары, в рамках подготовки к саммиту значительно увеличено число проверок на въездах и выездах из столицы. Одновременно усилены рейды и профилактические мероприятия в девяти районах провинции.

С целью обеспечения безопасности участников саммита определены специальные зоны ответственности, где круглосуточно несут службу дополнительные полицейские подразделения. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверки подозрительных лиц и транспортных средств. На ключевых маршрутах и объектах задействованы бойцы спецназа, мотопатрули «Юнус», подразделения по борьбе с наркопреступностью, а также сотрудники в гражданской одежде.

Особое внимание уделяется гостиницам и объектам сферы услуг, которые в дни саммита будут принимать многочисленные иностранные делегации и туристов. Под усиленным контролем находятся также случаи попрошайничества, мошенничества и незаконного посредничества.

В рамках операции по всей провинции проводятся специальные мероприятия по задержанию лиц, длительное время находившихся в розыске. После задержания они передаются в пенитенциарные учреждения.

Начальник полиции Анкары Максут Юксек лично проинспектировал ход реализации мер безопасности и распорядился усилить проверки в местах массового скопления людей, парках, торгово-развлекательных центрах, кафе и других общественных заведениях.

В рамках подготовки к саммиту проверки уже проведены в 215 контрольных точках, 151 парке и 120 объектах предпринимательской деятельности. В операциях были задействованы 39 групп и 450 сотрудников полиции.

Кроме того, в ходе операций по выявлению и пресечению деятельности террористических организаций задержаны 209 подозреваемых. Следственные действия в их отношении продолжаются.