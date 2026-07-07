В Анкаре стартует 36-й саммит глав государств и правительств НАТО

Elmira Ekberova
07 Июля 2026•Обновить: 07 Июля 2026
В столице Турции 7 июля стартует 36-й саммит глав государств и правительств НАТО. В течение двух дней Президентский комплекс в Анкаре примет лидеров 32 стран - членов Альянса, а также тысячи дипломатов, журналистов и других участников форума.
В повестку саммита включены вопросы укрепления потенциала сдерживания и обороны НАТО, евроатлантической безопасности, оборонных расходов, стратегических целей развития Альянса, а также региональные и глобальные проблемы безопасности.
На полях саммита также запланированы двусторонние встречи лидеров и ряд сопутствующих мероприятий.
К проведению форума в Анкаре завершены все необходимые приготовления, включая обеспечение безопасности, логистики, коммуникационной и технологической инфраструктуры.
Для приема официальных делегаций будут использоваться аэропорты Эсенбога, Анкара и Мюртед.
Для представителей турецких и зарубежных СМИ в Президентской национальной библиотеке открыт Международный медиацентр, где оборудованы 1800 рабочих мест, 40 монтажных комнат, более 100 точек для прямых включений и 11 залов для пресс-конференций.
Ожидается, что саммит, который пройдет под председательством Турции, станет эффективной площадкой для обсуждения стоящих перед Альянсом вызовов в сфере безопасности и сформирует основу для принятия значимых решений, направленных на укрепление сотрудничества между союзниками.