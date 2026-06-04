Президент Эрдоган приветствовал Абдурахамана Тчиани у главного входа в Президентский комплекс

В Анкаре состоялась церемония официальной встречи президента Нигера Президент Эрдоган приветствовал Абдурахамана Тчиани у главного входа в Президентский комплекс

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретил коллегу из Нигера Абдурахамана Тчиани в Президентским комплексе в Анкаре. В честь высокого гостя состоялась официальная церемония встречи.

Кортеж нигерского лидера на проспекте перед Президентским комплексом сопровождал почетный конный эскорт, который проводил автомобиль до протокольных ворот.

Президент Эрдоган приветствовал Тчиани у главного входа в Президентский комплекс. После того как лидеры заняли свои места на церемониальной площадке, военный оркестр исполнил государственные гимны Турции и Нигера. У Комплекса были вывешены 16 флагов – по числу тюркских государств, существовавших в течении истории. В честь президента Нигера был произведен 21 оружейный залп.

Тчиани приветствовал Почетный караул словами: «Здравствуйте, солдаты». Затем главы государств представили друг другу членов своих делегаций.

Эрдоган и Тчиани сфотографировались для прессы на фоне государственных флагов Турции и Нигера.

По завершении церемонии лидеры приступили к двусторонним переговорам, после чего состоится встреча с участием делегаций.

По итогам переговоров Эрдоган и Тчиани примут участие в церемонии подписания соглашений и совместной пресс-конференции.

Кроме того, президент Турции даст официальный ужин в честь главы Нигера.

В церемонии приняли участие министр энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслан Байрактар, министр национальной обороны Яшар Гюлер, министр здравоохранения Кемаль Мемишоглу, министр промышленности и технологий Мехмет Фатих Каджыр, министр сельского и лесного хозяйства Ибрагим Юмаклы, министр торговли Омер Болат, глава Национальной разведывательной организации Ибрагим Калын, руководитель Управления коммуникаций при администрации президента Бурханеттин Дуран, а также другие высокопоставленные представители турецкого руководства.