Программа «Союзники в Анкаре» стала одной из наиболее масштабных диалоговых платформ, организованных на полях саммита НАТО

В Анкаре состоялась церемония закрытия программы «Союзники в Анкаре» Программа «Союзники в Анкаре» стала одной из наиболее масштабных диалоговых платформ, организованных на полях саммита НАТО

В турецкой столице завершилась двухдневная программа «Союзники в Анкаре», организованная Управлением коммуникаций Администрации президента Турции совместно с Мюнхенской конференцией по безопасности (MSC) и Фондом политических, экономических и социальных исследований (SETA) в рамках саммита глав государств и правительств НАТО.

В течение двух дней в здании Ankara Palas прошло 50 мероприятий с участием высокопоставленных представителей правительств, лиц, принимающих решения, а также турецких и зарубежных участников.

В мероприятиях были представлены 60 государственных и общественных организаций, а общее число участников превысило 1,5 тысячи человек.

В рамках программы состоялись панельные дискуссии, круглые столы, политические диалоги и тематические сессии, на которых с различных точек зрения обсуждались ключевые вопросы, формирующие глобальную и региональную повестку в сфере безопасности.

Программа «Союзники в Анкаре», объединившая на одной площадке международных политиков, ученых, представителей аналитических центров и экспертов, стала одной из наиболее масштабных диалоговых платформ, организованных на полях саммита НАТО.

По завершении программы организаторы и участники сделали общее фото на память.