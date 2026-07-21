В ходе дискуссии будут рассмотрены вопросы деколониального мышления, исламофобии, формирования постзападного миропорядка и глобальных трансформационных процессов

В Анкаре состоится V Международная конференция по критическим исследованиям мусульманства В ходе дискуссии будут рассмотрены вопросы деколониального мышления, исламофобии, формирования постзападного миропорядка и глобальных трансформационных процессов

В Анкаре в рамках V Международной конференции и Летней программы «Критические исследования мусульман» 22 июля состоится открытая дискуссия на тему «К постзападному миропорядку: деколонизация, исламофобия и глобальное будущее».

Мероприятие пройдет в Президентской национальной библиотеке при поддержке Анкарского научного университета, компании Türk Telekom, Президентской национальной библиотеки и Центра по борьбе с исламофобией (CENTERCIF). В ходе дискуссии будут рассмотрены вопросы деколониального мышления, исламофобии, формирования постзападного миропорядка и глобальных трансформационных процессов.

В качестве спикеров выступят заведующий кафедрой деколониального мышления и социальной теории Университета Лидса профессор Салман Саййид, преподаватель Калифорнийского университета в Беркли профессор Хатем Базиан и профессор Стамбульского университета имени Сабахаттина Заима Озджан Хыдыр.

Дискуссия станет частью V Международной конференции и Летней программы «Критические исследования мусульман», которые проходят в Анкаре с 13 по 22 июля.

Ежегодная программа объединяет ученых, исследователей и аспирантов из разных стран мира. В рамках мероприятия проводятся лекции, семинары, мастер-классы и научные сессии, посвященные исламофобии, деколониальному мышлению, постколониальному производству знаний, вызовам, с которыми сталкивается мусульманская идентичность в глобальном масштабе, постзападному миропорядку и вопросам глобальной справедливости.

Цель программы — укрепить международное академическое сотрудничество в области критических исследований мусульманства и внести вклад в текущие дискуссии о деколониальном мышлении.

В прошлом году конференция прошла в Стамбуле

IV Международная конференция по критическим исследованиям мусульманства состоялась в 2025 году в Стамбуле с участием ученых из разных стран.

В ходе конференции обсуждались вопросы исламофобии, колониализма, Палестины, деколониального мышления, мусульманской идентичности и глобальной справедливости. Одной из целей форума было развитие международного академического сотрудничества между исследователями.

Ожидается, что открытая дискуссия в Анкаре, которая станет одной из публичных сессий V Международной конференции и Летней программы «Критические исследования мусульман», позволит привлечь более широкую аудиторию к обсуждению актуальных вопросов деколониального мышления, исламофобии и формирования постзападного мирового порядка.