В Анкаре прошла встреча министров обороны Турции и Боснии и Герцеговины

Яшар Гюлер провел встречу с коллегой из БиГ Зуканом Хелезом в рамках учений EFES-2026

Министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер провел встречу с заместителем Председателя Совета министров и министром обороны Боснии и Герцеговины Зуканом Хелезом.

Об этом говорится в публикации в официальном аккаунте Министерства национальной обороны Турции в социальной сети NSosyal в среду, 20 мая.

В ведомстве отметили, что Хелез находится в Турции для участия в Дне наблюдателя, организованного в рамках учений EFES-2026.

Ведомстве также разместило фотографии и видеоматериалы с встречи министров.

