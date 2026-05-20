В Анкаре прошла встреча министров обороны Турции и Боснии и Герцеговины

Utku Şimşek, Ulviyya Amoyeva
20 Май 2026•Обновить: 20 Май 2026
Министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер провел встречу с заместителем Председателя Совета министров и министром обороны Боснии и Герцеговины Зуканом Хелезом.
Об этом говорится в публикации в официальном аккаунте Министерства национальной обороны Турции в социальной сети NSosyal в среду, 20 мая.
В ведомстве отметили, что Хелез находится в Турции для участия в Дне наблюдателя, организованного в рамках учений EFES-2026.
Ведомстве также разместило фотографии и видеоматериалы с встречи министров.