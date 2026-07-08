Во вторник, 7 июля, в турецкой столице стартовал 36-й саммит глав государств и правительств стран-членов НАТО

В Анкаре проходит второй день саммита НАТО Во вторник, 7 июля, в турецкой столице стартовал 36-й саммит глав государств и правительств стран-членов НАТО

В Анкаре продолжается второй день работы 36-го саммита глав государств и правительств стран-членов НАТО.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган примет участие в саммите НАТО, который пройдет в Выставочном зале Президентского комплекса, а затем проведет пресс-конференцию.

Лидеры соберутся в рамках 36-го саммита глав государств и правительств НАТО. После совместного фотографирования лидеры примут участие в заседании Североатлантического совета. По завершении саммита генеральный секретарь Марк Рютте выступит с заявлением для прессы.

В турецкой столице во вторник, 7 июля, стартовал 36-й саммит глав государств и правительств стран-членов НАТО.

Лидеры 32 стран, включая президента США Дональда Трампа, в течение двух дней обсуждают вопросы евроатлантической безопасности, укрепления оборонного потенциала, оборонных расходов и другие ключевые вызовы.

В первый день саммита прошел Форум оборонной промышленности НАТО, на котором представители правительств и ведущих компаний обсудили увеличение производственных мощностей, инвестиции в оборонный сектор и совместные проекты в области вооружений.

Основные вопросы повестки дня будут рассмотрены на заседаниях второго дня, 8 июля.

Ожидается, что, несмотря на усилившиеся в последнее время разногласия в трансатлантических отношениях, союзники продемонстрируют единство и солидарность.

Среди ключевых тем саммита — реализация концепции «НАТО 3.0», предусматривающей усиление ведущей роли Европы в сфере обычных вооружений и пересмотр военного присутствия США на европейском континенте.

Кроме того, участники обсудят дальнейшую поддержку Украины, а также примут обязательства по увеличению оборонных расходов и расширению производственных мощностей оборонной промышленности.



Саммит НАТО в Анкаре также стал самым масштабным по числу аккредитованных представителей международных СМИ за всю историю подобных встреч Альянса.