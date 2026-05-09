В Анкаре отметили 81-ю годовщину Победы над фашизмом

В Анкаре, столице Турции, прошли мероприятия, посвященные празднованию Победы над фашизмом.

День Победы остается одним из самых значимых и почитаемых праздников как в России, так и во многих странах бывшего Советского Союза и ряде других государств. В этот день проходят военные парады, памятные акции, возложения цветов к мемориалам и шествия «Бессмертного полка».

9 мая 2026 года празднуется 81-я годовщина победы советского народа над нацистской Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (восточный фронт Второй мировой войны). За годы сражений под оккупацией войск Вермахта оказалась треть жителей Советского Союза.

Вторая мировая война охватила более 60 стран, став самым масштабным конфликтом в истории, однако Советский Союз понес самые колоссальные человеческие и материальные потери. Прямые потери СССР от военных действий во Второй мировой войне составили почти 27 млн человек.

Акт о безоговорочной капитуляции фашистской Германии и ее вооруженных сил был подписан 8 мая 1945 года в предместье Берлина Карлсхорсте в 22:43 по центрально- европейскому времени (9 мая в 0:43 мск). В СССР о капитуляции нацистской Германии было официально объявлено в ночь на 9 мая 1945 года. В тот же день указом Президиума Верховного Совета СССР 9 мая было объявлено Днем Победы.

В рамках памятных мероприятий на территории посольства России в Анкаре прошла акция «Бессмертный полк». Ее участники пронесли портреты ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла, жителей блокадного Ленинграда, партизан, а также бывших узников концлагерей. Акция, ставшая символом сохранения личной и семейной памяти о войне, проводится в различных странах мира с 2012 года.

Представители русскоязычной диаспоры, дипломаты и соотечественники почтили память павших в годы Второй мировой войны, а также приняли участие в памятной программе, посвященной подвигу советского народа.

В беседе с корреспондентом «Анадолу» руководитель Русского дома в Анкаре Александр Сотниченко заявил, что День Победы является самым главным праздником для РФ и народа.

«День победы – это самый главный праздник для нашего народа и нашей страны. Его празднуют абсолютно все, потому что у всех родственники воевали, принимали участие в боях или же трудились на благо Родины, или трудились на благо Победы. Поэтому это вызывает такое воодушевление, поэтому миллионы людей выходят на улицы с портретами своих предков, которые или погибли во время войны или же выжили, и таким образом принесли победу», - сказал он.

Россиянка Вера Лашманова, уроженка Казани - столицы Республики Татарстан, не смогла сдержать слез, когда, рассказывала о своем отце, моряке, который проходил службу в Мурманске с 1942 по 1947 год, и в связи с болезнью очень рано ушел из жизни.

«Этот праздник для меня очень знаменательный день. Для меня это великий день», - сказала Лашманова, выразив гордость за свой народ. «Я очень чту свой народ и свою Родину», - сказала она.

Марина Лафджи, уроженка Воронежа, пришла на акцию вместе со своим супругом-турком и двумя детьми.

«9 мая очень важный для нас праздник, для нашей семьи, для нашей страны, потому что мой дед прошел всю войну», - сказала Марина.

Екатерина Загороднюк, уроженка Урала, пришла на акцию вместе со своей семьей и фотографией бабушки, которая родилась в Ленинграде (Санкт-Петербурге).

По словам Екатерины, на начало войны ее бабушке было всего 8 лет.

Загороднюк рассказала семейную историю, касающуюся эвакуации из Ленинграда.

«Когда вывозили детей Красным Крестом из Ленинграда, ее (бабушки) мама в последний момент не посадила ее на отправлявшийся корабль. Впоследствии узнали, что его разбомбили фашисты и естественно никто не уцелел. И вот это вот чудо я каждый раз вспоминаю, и даже не могу представить, что они пережили. Ее истории с детства трогают меня до глубины души, и мы каждый год, когда наступает 9 мая вместе с детьми начинаем утро с военных песен, разговоров о наших родных и близких, которые были очевидцами, участниками этих событий», - сказала она.

«Это праздник, который вызывает и тепло, и одновременно грусть. Очень тяжело не прослезиться, когда слушаешь песни, смотришь фильмы, или когда идут рассказы от старшего поколения по поводу тех лет. Накатывает волна грусти и гордости одновременно», - добавила Загороднюк.