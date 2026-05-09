В Анкаре в девятый раз прошла акция «Бессмертный полк» Шествие проходило на территории посольства РФ в Турции с участием более 400 человек

На территории посольства России в Анкаре, столице Турции, состоялось шествие «Бессмертного полка» по случаю празднования 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (восточный фронт Второй мировой войны).

Мероприятие было организовано Координационным советом организаций российских соотечественников в Турции при поддержке посольства РФ в Турции и Русского дома в Анкаре.

В турецкой столице «Бессмертный полк» проводится уже в девятый раз.

В шествии приняли участие свыше 400 человек - соотечественники из Анкары, Стамбула и других городов, сотрудники российских загранучреждений в Турции и члены их семей, а также представители посольств Беларуси, Кыргызстана, граждане стран СНГ и Турции.

Кроме того, в мероприятии приняли участие посол России в Турции Сергей Вершинин и посол Беларуси в Турции Анатолий Глаз.

Участники акции под мелодии песен военных лет прошли с портретами своих родственников – участников Второй мировой войны.

Выступивший на торжественной церемонии посол России в Турции Сергей Вершинин заявил, что праздник Победы занимает особое место, так как это – «день славных дел, праздник достижений, свершений, оплаченных порой тяжелыми испытаниями».

«Это – праздник, когда мы отдаем долг памяти, долг признания всем тем, кто обеспечил независимость, суверенитет нашей Родины и других стран, спас их от чумы фашизма. С каждым днем подвиг советского народа и всех тех народов, которые вместе с нами сражались против фашизма, становится более значимым и понятным для нынешних поколений», - сказал он.

Посол отметил, что ни одна семья в Советском Союзе, в России и среди братских народов Советского Союза, «не избежала тех тягот и потерь, которыми знаменовалась Великая Отечественная война».

«Такие же волнительные встречи как в столице Турецкой Республике проходят в Анталье, Трабзоне, Стамбуле», - добавил Вершинин.

День Победы над фашизмом ежегодно отмечается в России и ряде других стран 9 мая. «Бессмертный полк» - название акции в память об участниках Второй мировой войны, которая проводится с 2012 года.