В 2025 году имя Оливия было дано 2 386 девочкам, и это имя занимает первое место уже 10 лет подряд

В Англии и Уэльсе самым популярным именем для мальчиков уже третий год подряд является Мухаммед В 2025 году имя Оливия было дано 2 386 девочкам, и это имя занимает первое место уже 10 лет подряд

В Англии и Уэльсе уже третий год подряд самым популярным именем для мальчиков является «Мухаммед».

Национальное статистическое управление Англии (ONS) обнародовало список самых популярных детских имен в Англии и Уэльсе за 2025 год.

В сообщении отмечается, что в 2025 году имя Мухаммед получили 5 957 мальчиков, что на 4 % больше, чем в предыдущем году.

Таким образом имя Мухаммед третий раз подряд стало самым популярным именем в Англии и Уэльсе, а на втором месте среди самых популярных имен для мальчиков находится имя Ноа, а на третьем – Лео.

В заявлении также сообщается, что в 2025 году имя Оливия было дано 2 386 девочкам, и это имя занимает первое место уже 10 лет подряд.

Вторым по популярности именем для девочек является Лили, а третье место занимает имя Амелия.