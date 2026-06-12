В Англии дом имама атаковали коктейлем Молотова

В британском городе Болтон совершено нападение с применением коктейля Молотова на дом имама, где он проживает вместе с семьей. Пострадавших в результате инцидента нет.

В заявлении полиции Большого Манчестера говорится, что 10 июня, в среду, в 21:20 по местному времени правоохранители получили сообщение о предполагаемом поджоге дома в районе Шарплс в Болтоне.

Полиция рассматривает произошедшее как «целенаправленное нападение». По факту инцидента начато расследование, задержанных пока нет.

По данным полиции, нападение было совершено на дом 42-летнего имама Хассана Пателя, где он проживает с супругой, четырьмя детьми и племянником. Все семь человек, находившиеся в доме, не пострадали.

Ответственных ищут для привлечения к правосудию

Главный инспектор полиции Большого Манчестера Майк Шарплс заявил, что подобные инциденты недопустимы в обществе и никто не должен чувствовать себя под угрозой или в страхе.

По его словам, хорошо, что в результате нападения никто не пострадал, однако последствия предполагаемого поджога могли быть совершенно иными.

Шарплс отметил, что полиция понимает обеспокоенность, которую этот инцидент мог вызвать в обществе, и работает над установлением ответственных лиц и их привлечением к правосудию.

Он сообщил, что полиция считает нападение «целенаправленным» и не видит более широкой угрозы для общественности. Шарплс также призвал всех, кто располагает информацией, способной помочь расследованию, обратиться в полицию.

Нападавший разбил окно дома и бросил внутрь горючее вещество

На кадрах с камеры видеонаблюдения, опубликованных имамом Пателем, видно, как человек в темной одежде и с закрытым лицом подходит к дому, выливает жидкость на ткань и поджигает ее, после чего разбивает окно и бросает внутрь горящий предмет.

На видео также видно, как нападавший распыляет в сторону дома еще больше жидкости, после чего пламя усиливается.

Патель заявил, что его семья глубоко потрясена «серьезным и жестоким поджогом». По его словам, нападение поставило под угрозу жизни людей, причинило дому серьезный ущерб и нанесло тяжелую моральную травму членам семьи, включая детей.

Имам отметил, что является активным жителем Болтона и поддерживает связи с представителями разных религий, а также с людьми, не относящими себя ни к одной конфессии. По его словам, семья не знает, почему стала мишенью нападения.

Патель добавил, что, насколько им известно, инцидент пока не рассматривается как преступление на почве ненависти, и призвал тщательно расследовать все возможные мотивы нападения.