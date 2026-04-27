В американском штате Техас в результате сильных штормов погибли 2 человека

По предварительным данным, в результате сильных штормов, обрушившихся на штат Техас в США, погибли 2 человека, многие получили ранения.



Согласно сообщениям местных СМИ, Национальная служба погоды США (NWS) сообщила, что скорость ветра в Техасе достигала примерно 217 километров в час, а в некоторых районах наблюдались торнадо.



По всему штату из-за штормов сорвало крыши с множества домов, повреждены линии электропередач, а дороги закрыты для движения из-за завалов.



В регионе продолжаются поисково-спасательные и аварийно-ликвидационные работы.



Более 50 миллионов человек в центральных и внутренних районах США также были предупреждены об угрозе сильных штормов и торнадо.