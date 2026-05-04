В американском штате Оклахома при стрельбе пострадали не менее 10 человек

Bekir Aydoğan, Marina Mussa
04 Май 2026•Обновить: 04 Май 2026
В американском штате Оклахома в результате стрельбы, по предварительным данным, пострадали не менее 10 человек.
Согласно заявлению полиции Оклахомы, около 21:00 по местному времени поступило множество сообщений об открытии огня в районе озера Аркадия.
По предварительным данным, не менее 10 раненых были доставлены в больницу.
Отмечается, что стрельба произошла во время вечеринки, на которой собрались молодые люди неподалеку от озера Аркадия.