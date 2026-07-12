В американских соцсетях появились утверждения о возможном убийстве сенатора Грэма 10 июля сенатор посетил Киев, где провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским

В США ряд пользователей социальных сетей выдвинули предположения о том, что американский сенатор Линдси Грэм мог быть убит.

Некоторые пользователи соцсетей усомнились в официальной версии его кончины.

Ранее сообщалось, что известный своей поддержкой Израиля 71-летний Грэм умер в результате «кратковременного и внезапно развившегося заболевания».

«Россия отравила Линдси Грэма?», - написала ультраправая активистка и сторонница президента США Дональда Трампа Лора Лумер на своей странице в социальной сети американской компании X.

Лумер отметила, что Россия направила делегацию на церемонию прощания и похороны бывшего лидера Ирана Али Хаменеи, обратив внимание, что Корпус стражей исламской революции (КСИР) якобы призывал к убийству ее самой, президента США Дональда Трампа и сенатора Грэма.

Политик подчеркнула, что обстоятельства смерти сенатора требуют серьезного расследования. Она напомнила, что за день до смерти Грэм находился в Украине. «По словам его сотрудников, он внезапно умер от случайно возникшего заболевания. Россия убила американского сенатора?»,-написала она.

В другой публикации Лумер отметила, что «пять дней назад сенатор Линдси Грэм сообщил, что КСИР угрожает совершить на него покушение».

По ее мнению, тот факт, что Грэм умер на следующий день после возвращения из Украины, вызывает подозрения. «Это не похоже на совпадение», - заявила она.

Основатель еврейской организации World Values Network, известной своей близостью к израильским политическим кругам, раввин Шмули Ботич также усомнился в естественной смерти сенатора. «Пять дней назад Иран угрожал убить величайшего американского сенатора. Теперь он умер через день после возвращения из Украины. Что происходит?»,-написала Ботич.

Владелец YouTube-канала Liberty Lockdown Клинт Рассел также заявил в X, что к смерти сенатора может быть причастна Россия.

По мнению Рассела, Грэм мог стать «целью» из-за своей поддержки Украины и призывов к ужесточению санкций против России.

Линдси Грэм был широко известен своей безоговорочной поддержкой Израиля. Он открыто выступал в защиту израильской агрессии в секторе Газа и неоднократно призывал к расширению военной и дипломатической поддержки Тель-Авива со стороны США.

Грэм выступал за усиление санкций против Тегерана из-за иранской ядерной программы и неоднократно заявлял, что военный вариант в отношении Исламской республики должен оставаться на повестке дня.

10 июля сенатор посетил Киев, где провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.