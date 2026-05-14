В азербайджанском городе Шуша проходит IX Международный музыкальный фестиваль «Хары бюльбюль»

14 мая в Шуше начался IX Международный музыкальный фестиваль «Хары бюльбюль», организованный Фондом Гейдара Алиева и Министерством культуры Азербайджана.

Как сообщают азербайджанские госСМИ, в мероприятии приняли участие помощник Президента Азербайджанской Республики, исполнительный директор Фонда Гейдара Алиева Анар Алакбаров, известные деятели культуры и представители общественности.

В этом году «Хары бюльбюль» вновь превратил Шушу в адрес музыки и многообразной культуры. Фестиваль объединил не только местных представителей искусства, но и музыкальные коллективы и соло-исполнителей из ряда зарубежных стран. Так, на «Хары бюльбюль» были приглашены деятели искусств из США, Казахстана, Узбекистана, Туркменистана, Турции и Японии.

Основная цель этого международного мероприятия - укрепление межкультурных связей, создание условий для творческого обмена между мастерами искусств и поддержка развития молодых музыкантов.

На концерте по случаю открытия «Хары бюльбюль» выступили Народные артисты Полад Бюльбюльоглу, Тюнзаля Агаева, Юсиф Эйвазов, Заслуженные артисты Азер Заде, Эльнара Мамедова, Эльвин Ходжа Ганиев, Тайяр Байрамов, Заслуженные работники культуры, ашыг Самира и ашыг Али, лауреат международных конкурсов Джамал Алиев, исполнитель Габиль Мамедов и его ученики, солист Государственного академического Мариинского театра Санкт-Петербурга Гамид Абдулов, а также Исмаил Зейналов, Киёши Охира (Япония), солистка театра «Немецкая опера на Рейне» в Дюссельдорфе Мара Гусейнова, в том числе Мушфиг Гулиев, Риад Мамедов, Угур Ишылак (Турция), Азербайджанский государственный ансамбль танца, Азербайджанский государственный ансамбль песни и танца имени Фикрета Амирова, Азербайджанский государственный симфонический оркестр имени Узеира Гаджибейли, Азербайджанская государственная хоровая капелла, студенты Бакинской хореографической академии, этно-фольклорный ансамбль «Туран» из Казахстана, ансамбль танца «Шодлик» из Узбекистана, ансамбль танца «Галкыныш» из Туркменистана.

Концерт открытия фестиваля завершился исполнением «Гарабаг яллысы».