В азербайджанской Габале состоялась церемония официальной встречи премьер-министра Чехии

Андрей Бабиш находится с официальным визитом в Азербайджане

В Габала состоялась церемония официальной встречи премьер-министра Чехии Андрея Бабиша.

На площади, где были подняты государственные флаги Азербайджана и Чехии, был выстроен почетный караул.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретил главу чешского правительства. Начальник почетного караула отдал рапорт премьер-министру Чехии, после чего прозвучали государственные гимны двух стран.

Под звуки военного марша почетный караул прошел перед лидерами двух государств.

Затем состоялось представление членов делегаций Азербайджана и Чехии, после чего было сделано официальное фото.