В азербайджанской Габале состоялась церемония официальной встречи премьер-министра Чехии

Elmira Ekberova
27 Апрель 2026•Обновить: 27 Апрель 2026
В Габала состоялась церемония официальной встречи премьер-министра Чехии Андрея Бабиша.
На площади, где были подняты государственные флаги Азербайджана и Чехии, был выстроен почетный караул.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретил главу чешского правительства. Начальник почетного караула отдал рапорт премьер-министру Чехии, после чего прозвучали государственные гимны двух стран.
Под звуки военного марша почетный караул прошел перед лидерами двух государств.
Затем состоялось представление членов делегаций Азербайджана и Чехии, после чего было сделано официальное фото.