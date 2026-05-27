В Азербайджане тысячи верующих совершили праздничный намаз по случаю Курбан-байрама

Ruslan Rehimov, Elmira Ekberova
27 Май 2026•Обновить: 27 Май 2026
В Азербайджане по случаю Курбан-байрама праздничный намаз был совершен в мечетях по всей стране, включая столицу Баку.
С раннего утра верующие направлялись в мечети и выстраивались в ряды для совершения праздничной молитвы. В мечетях Баку наблюдалось большое скопление людей, и в некоторых из них верующие не смогли разместиться внутри, поэтому совершали намаз во дворах, садах и на прилегающих территориях.
После праздничной молитвы мусульмане поздравили друг друга с праздником. В мечетях также возносились молитвы о мире, здоровье и благополучии для всего исламского мира.
В исторической мечети Джума в городе Шеки, известном своими природными и историческими памятниками, праздничный намаз также прошел при большом участии верующих.
Праздничную молитву там провел муфтий Шеки-Огузского региона Камран Мамедов. В своей проповеди он отметил, что Курбан-байрам укрепляет ценности взаимопомощи, братства и делиться с нуждающимися.
Мамедов подчеркнул духовное значение обряда жертвоприношения и заявил, что забота о нуждающихся и укрепление социальной солидарности являются одними из главных смыслов праздника.