В Азербайджане стартовали лётно-тактические учения «TurAz Qartalı - 2026»

Nariman Mehdiyev
27 Апрель 2026•Обновить: 27 Апрель 2026
В рамках военного сотрудничества между военно-воздушными силами Азербайджана и Турции стартовали совместные лётно-тактические учения «TurAz Qartalı - 2026».
В зале для брифингов была почтена память Общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева и шехидов, отдавших жизнь за Родину. Затем прозвучали государственные гимны Азербайджанской Республики и Турецкой Республики.
Участникам был продемонстрирован видеоролик, подготовленный к учениям.
Далее состоялся брифинг по административному информированию и предстоящим задачам.
Учения «TurAz Qartalı - 2026» проводятся в целях обмена опытом в области планирования и выполнения совместных воздушных операций, повышения профессионализма личного состава и усиления координации.