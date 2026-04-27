Учения проводятся в целях обмена опытом в области планирования и выполнения совместных воздушных операций, повышения профессионализма личного состава и усиления координации

В Азербайджане стартовали лётно-тактические учения «TurAz Qartalı - 2026» Учения проводятся в целях обмена опытом в области планирования и выполнения совместных воздушных операций, повышения профессионализма личного состава и усиления координации

В рамках военного сотрудничества между военно-воздушными силами Азербайджана и Турции стартовали совместные лётно-тактические учения «TurAz Qartalı - 2026».

В зале для брифингов была почтена память Общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева и шехидов, отдавших жизнь за Родину. Затем прозвучали государственные гимны Азербайджанской Республики и Турецкой Республики.

Участникам был продемонстрирован видеоролик, подготовленный к учениям.

Далее состоялся брифинг по административному информированию и предстоящим задачам.

Учения «TurAz Qartalı - 2026» проводятся в целях обмена опытом в области планирования и выполнения совместных воздушных операций, повышения профессионализма личного состава и усиления координации.