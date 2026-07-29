Студенты ознакомились с проектами TİKA, включая проект открытой сцены в парке имени Гейдара Алиева в Тертере

В Азербайджане стартовала программа TİKA «Послы развития» Студенты ознакомились с проектами TİKA, включая проект открытой сцены в парке имени Гейдара Алиева в Тертере

В рамках реализуемой Турецким агентством по сотрудничеству и координации (TİKA) программы «Послы развития» 10 из 350 студентов университетов ознакомились с проектами агентства в Азербайджане и встретились с представителями местного населения.

В рамках программы «Послы развития» 10 студентов университетов приняли участие в 5-м Национальном фестивале высокогорных пастбищ, организованном в Азербайджане при поддержке TİKA, а также посетили музейный дом Нури-паши в Гяндже, построенный агентством.

Студенты ознакомились с проектами TİKA, включая проект открытой сцены в парке имени Гейдара Алиева в Тертере, диализный центр Центральной больницы Уджара, проект фруктовых теплиц в Гейчае, предприятие по упаковке меда в Сумгайыте, а также проекты ASAN Radio и Web TV.

Получив возможность непосредственно ознакомиться с реализуемыми TİKA проектами в сфере развития, студенты посетили посольство Турции в Баку, Генеральное консульство Турции в Гяндже, Представительство агентства «Анадолу» в странах Азии и Кавказа, Бакинское бюро TRT и Бакинский координационный центр Института имени Юнуса Эмре.

Студент юридического факультета университета Анкары Йигит Бурак Эргин рассказал, что благодаря поддержке TİKA получил возможность лучше узнать Азербайджан и братский регион.

По его словам, участие в 5-м Национальном фестивале нагорья позволило студентам ближе познакомиться с традициями, национальными видами спорта и культурой кочевых стоянок тюркских государств.

«Посещая проекты TİKA, мы увидели, какую пользу на самом деле приносит агентство и чьи жизни оно меняет. Для меня как гражданина Турции было поводом для гордости то, что наши организации реализуют проекты за тысячи километров от страны и тем самым облегчают жизнь людей», - сказал Эргин.

Студент факультета психологии Университета Йылдырыма Беязита в Анкаре Мухаммет Эмир Алиджы отметил, что участники программы получили возможность ближе познакомиться с Азербайджаном и посетили семьи погибших.

«Мы посетили диализный центр, созданный при поддержке TİKA. Руководитель местного управления здравоохранения сказал: «TİKA здесь помогает спасать жизни». Это очень тонкий и важный момент, который меня глубоко впечатлил», - рассказал Алиджы.

Студент юридического факультета Университета Кырыккале Мехмет Фуркан Бакыр подчеркнул, что в качестве «послов развития» участники программы получили возможность непосредственно ознакомиться с проектами TİKA.

«Мы получили возможность посетить семьи тех, кто погиб в Карабахской войне. Мы увидели, что наши братья и сестры в Азербайджане разделяют с нами общие взгляды на мир и стремятся к схожим целям, руководствуясь общими ценностями и убеждениями. Для нас это было очень ценно», - сказал Бакыр.

- Молодежь получит возможность лучше узнать потребности разных обществ

В рамках программы «Послы развития», реализуемой TİKA, 350 студентов университетов примут участие в проектах и полевых мероприятиях агентства в 35 странах.

Молодые люди смогут участвовать в подготовке и реализации проектов, что позволит им ближе познакомиться с потребностями различных обществ.

Ожидается, что программа не только обеспечит участникам профессиональный опыт, но и будет способствовать укреплению солидарности и обмену знаниями между странами.