В Азербайджане произошло землетрясение

Abdulrahman Yusupov, Ekip
12 Июня 2026•Обновить: 12 Июня 2026
В Габалинском районе Азербайджана произошло землетрясение.
Об этом сообщили в Бюро исследований землетрясений Республиканского центра сейсмологической службы.
Отмечено, что землетрясение было зарегистрировано в Габалинском районе, в 11 километрах к юго-западу от Габалинской станции. В эпицентре сила землетрясения составила 6 баллов, в прилегающих районах толчки ощущались силой от 5 до 3 баллов.
Магнитуда землетрясения, произошедшего в 15.13 по местному времени, составила 5,1.
Очаг землетрясения располагался на глубине 42 км.