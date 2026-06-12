В Азербайджане произошло землетрясение В эпицентре сила подземных толчков составила 6 баллов

В Габалинском районе Азербайджана произошло землетрясение.

Об этом сообщили в Бюро исследований землетрясений Республиканского центра сейсмологической службы.

Отмечено, что землетрясение было зарегистрировано в Габалинском районе, в 11 километрах к юго-западу от Габалинской станции. В эпицентре сила землетрясения составила 6 баллов, в прилегающих районах толчки ощущались силой от 5 до 3 баллов.

Магнитуда землетрясения, произошедшего в 15.13 по местному времени, составила 5,1.

Очаг землетрясения располагался на глубине 42 км.