Турецкий народ продемонстрировал всему миру, что не поддастся никаким покушениям на свою независимость - заявил посол Турции в Баку Бирол Акгюн

В Азербайджане почтили память жертв 15 июля Турецкий народ продемонстрировал всему миру, что не поддастся никаким покушениям на свою независимость - заявил посол Турции в Баку Бирол Акгюн

В столице Азербайджана, Баку, прошла памятная программа, приуроченная ко Дню демократии и национального единства 15 июля.

В мероприятии, прошедшем в Музее Независимости, приняли участие посол Турции в Баку Бирол Акгюн, советники посольства, представители турецких учреждений и организаций в Баку, депутаты парламента Азербайджана и приглашенные гости.

В ходе мероприятия, начавшегося с исполнения «Гимна независимости» и Национального гимна Азербайджана, посол Акгюн, выступивший с речью, отметил, что с благодарностью и почтением чтит память жертв 15 июля.

Он отметил, что террористическая организация «Фетхуллаха» (FETÖ, проникнув в наиболее важные государственные учреждения, в ночь на 15 июля 2016 года нанесла удар по конституционному порядку. Посол заявил, что эта организация представляет собой серьезную угрозу национальной безопасности не только для Турции, но и для всех стран, в которых она ведет свою деятельность.

По словам дипломата, FETÖ действует с помощью пропаганды, обмана и шпионажа, стремясь сохранить своё присутствие, особенно за рубежом, под маской дружелюбия, и отметил, что необходимо всегда оставаться начеку перед лицом этой угрозы.

Акгюн, поблагодарив Азербайджан за то, что он с первых минут попытки государственного переворота 15 июля встал на сторону Турции, отметил, что солидарность, проявленная государством и народом Азербайджана под руководством президента Ильхама Алиева, еще раз укрепила принцип «один народ, два государства».

«Турецкая Республика, опираясь на права, вытекающие из международного права, и благодаря единству государства и народа, будет решительно продолжать свою долгосрочную борьбу с этой коварной террористической организацией как внутри страны, так и за рубежом», - сказал посол.

Отметив, что в ночь на 15 июля турецкий народ продемонстрировал всему миру, что не поддастся никаким покушениям на свою независимость, Акгюн поблагодарил граждан, борющихся за демократию.

В рамках мероприятия также выступили председатель Межпарламентской группы дружбы Азербайджан-Турция Эхлиман Эмирасланов, профессор факультета коммуникаций Университета имени Хаджи Байрама-Вели в Анкаре профессор Закир Авшар и доцент Азербайджанского экономического университета доцент Назим Джеферсой.

Затем был продемонстрирован видеоролик, подготовленный Управлением коммуникаций администрации президента Турции в честь Дня демократии и национального единства 15 июля с комментариями Бурханеттина Дурана, а также были представлены фотографии, запечатлевшие моменты попытки государственного переворота 15 июля, сделанные фотокорреспондентами агентства «Анадолу».

Мероприятие, организованное при содействии посольства Турции в Баку, Института Юнус Эмре и координационного офиса TIKA в Баку, завершилось чтением Корана и молитв.