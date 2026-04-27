В Азербайджане под амнистию попали более 22 тысяч человек

В Азербайджане под амнистию, объявленную по случаю Года Конституции и Суверенитета, попали 22 935 человек. Исполнение соответствующего акта завершено за 4 месяца, сообщили в Министерстве юстиции.

Постановление об амнистии было принято Милли Меджлисом по инициативе президента Ильхама Алиева. В реализации участвовали неправительственные организации, медиа и представители гражданского общества.

Из общего числа 5 348 человек освобождены от наказания в виде лишения свободы, а для 3 555 осужденных сокращен срок наказания на 6 месяцев.

Амнистия также применена к 9 714 лицам, приговоренным к наказаниям, не связанным с лишением свободы, включая освобождение от различных видов ограничений и штрафов.

Кроме того, мера затронула 3 259 человек, находившихся на стадиях следствия и судебного разбирательства.