В Азербайджане отмечают 103-ю годовщину со дня рождения Гейдара Алиева Общенационального лидера называют архитектором и создателем современного независимого Азербайджана

В Азербайджане в воскресенье, 10 мая отмечают 103-ю годовщину со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.

В истории XX столетия Гейдару Алиеву выпала роль поистине судьбоносная – мудрого политика и общенационального лидера, воплотившего в жизнь надежды и чаяния миллионов человек.

Свой путь Гейдар Алиев начинал оперуполномоченным в органах госбезопасности СССР. Он быстро вырос до звания генерал-майора, председателя КГБ Азербайджана. На его счету разработка и руководство блестящими разведывательными операциями, в том числе, за рубежом. Эта работа сформировала широкий кругозор и отточила аналитический ум Алиева. Комитет государственной безопасности Азербайджана в то время был одним из лучших среди республиканских органов КГБ.

На июльском пленуме Центрального комитета Коммунистической партии Азербайджана в 1969 году Гейдар Алиев был выдвинут на пост первого секретаря Центрального комитета КП Азербайджана и стал руководителем республики. За 13 лет его руководства советским Азербайджаном республика стала одной из самых развитых в Союзе.

В декабре 1982 года Гейдар Алиев был избран членом Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза, назначен на пост первого заместителя председателя Совета министров СССР и стал одним из руководителей СССР.В октябре 1987 года Гейдар Алиев в знак протеста против политики, проводимой Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза и лично генеральным секретарем Михаилом Горбачевым, ушел в отставку с занимаемых должностей.

В связи с кровавой трагедией, учиненной 20 января 1990 года в Баку советскими войсками, Гейдар Алиев, выступив на следующий день в представительстве Азербайджана в Москве с заявлением, потребовал наказать организаторов и исполнителей преступления, совершенного против азербайджанского народа. В знак протеста против двуличной политики руководства СССР в связи с возникшей в Карабахе острой конфликтной ситуацией, в июле 1991 года он покинул ряды Коммунистической партии Советского Союза.

Вернувшись в июле 1990 года в Азербайджан, Гейдар Алиев жил сначала в Баку, а затем в Нахчыване, в том же году он был избран депутатом Верховного совета Азербайджана. В 1991-1993 годах он занимал пост председателя Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики, заместителя председателя Верховного совета Азербайджанской Республики. На проведенном в 1992 году в городе Нахчыван учредительном съезде Партии Ени Азербайджан Гейдар Алиев был избран председателем партии.

Когда в мае-июне 1993 года в результате крайнего обострения правительственного кризиса в стране возникла угроза гражданской войны и утраты независимости, азербайджанский народ выступил с требованием привести к власти Гейдара Алиева. 15 июня 1993 года Гейдар Алиев был избран председателем Верховного совета Азербайджана, а 24 июля - постановлением Милли Меджлиса стал осуществлять полномочия президента Азербайджанской Республики.

3 октября 1993 года в результате всенародного голосования Гейдар Алиев был избран президентом Азербайджанской Республики. В тяжелейших условиях Гейдару Алиеву удалось сохранить страну. Он добился прекращения огня, провел экономические реформы, подписал Контракт века на освоение нефтеносных месторождений.

11 октября 1998 года, набрав на выборах, проведенных в условиях высокой активности избирателей, 76,1 процента голосов, он вновь был избран президентом Азербайджанской Республики.

Гейдар Алиев, давший согласие на выдвижение своей кандидатуры на проводимых 15 октября 2003 года президентских выборах, отказался от участия в выборах в связи с проблемами со здоровьем. 12 декабря общенациональный лидер Азербайджана, президент Гейдар Алиев скончался в Кливлендской клинике в Соединенных Штатах Америки.

- Официальные лица государства и правительства почтили память Великого лидера

Официальные лица государства и правительства почтили память архитектора и основателя современного независимого Азербайджанского государства в ходе мероприятия, организованного на Аллее почетного захоронения в Баку.

Премьер-министр Али Асадов, председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова, руководитель Администрации Президента Самир Нуриев посетили могилу Общенационального лидера Гейдара Алиева на Аллее почетного захоронения, возложили цветы к его памятнику, с глубоким уважением почтили память Великого лидера.

Также была почтена память супруги Общенационального лидера, выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы ханым Алиевой, возложены цветы на ее могилу.

- Ильхам Алиев: сегодняшний Азербайджан - его творение

В аккаунтах Президента Азербайджана Ильхама Алиева в социальных сетях размещена публикация в связи со 103-й годовщиной со дня рождения Общенационального лидера Гейдара Алиева.

«Если бы Общенациональный лидер Гейдар Алиев видел сегодняшний Азербайджан, Он был бы рад. Уверен, что его душа радуется, потому что сегодняшний Азербайджан – это Его творение»,- следует из текста публикации.